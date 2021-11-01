Michelle Andrade сходила на побачення з головним героєм «Холостяка»

Співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал) зустрілася з першим холостяком Словенії

Чому б не поєднати приємне з корисним, подумала співачка Michelle Andrade і поїхала на побачення просто під час зйомок тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал.

– За правилами сезону «Земляни», ми знайомимося з людьми. А оскільки мені дісталася безлімітна картка, я зустрілася з дуже багатим, знаменитим та симпатичним чоловіком, – зазначила Michelle. — Так, я зустрілася з першим холостяком Словенії — Грегором Чеглаєм. Йому 31 рік, він фармацевт і зірка того самого реаліті, де багато дівчат борються за серце одного завидного та багатого.

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Насправді найпопулярніший чоловік Словенії погодився на побачення з ведучою тревел-шоу не безкоштовно. За 500 євро пообідати з ним може кожен охочий!

— Я запросила Грегора на побачення не лише тому, що він багатий та гарний. А тому, що це ідеальний варіант дізнатися подробиці про особисте життя словенців, – пояснила Andrade. – Вони – головні холостяки Європи, бо дуже не люблять одружуватися. Якщо подивитися статистику, то Словенія — остання в Європі за кількістю офіційних шлюбів. Та якщо словенці таки одружуються, то в сім’ї в них цілковите рівноправ’я. Немає поділу на чоловічі та жіночі справи. Для них звично, якщо чоловік сидітиме в декреті, а дружина зароблятиме гроші.

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За словами Грегора, у Словенії лише 30% чоловіків — сміливі та рішучі, але більшість — це матусині синочки, їм і дружина особливо не потрібна, бо навіть після 30 живуть із батьками.

— Ми це називаємо «Готель «Мама» — коли тобі готують, перуть, живеш, як у готелі, — розповів холостяк ведучій тревел-шоу на Новому каналі. — Словенські чоловіки стримані, не показують одразу своїх почуттів, довго збираються з думками. Вони такі нерішучі, що навіть приказка є: «поки словенець думає про побачення з дівчиною, хорват уже з нею одружується». Ось один мій приятель був закоханий у дівчину і все соромився покликати її на побачення. Зрештою вирішив написати запрошення на величезному плакаті, який повісив на мосту. Але вона не погодилася.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade та Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!