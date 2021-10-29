Руки німіють, ноги не йдуть: ведучі «Орла і Решки» — про найважчі моменти зйомок

Співачка Michelle Andrade та блогер Кирило Макашов із сезону «Земляни» (Новий канал) розповіли, чого боялися на зйомках тревел-шоу

Бути ведучими тревел-шоу «Орел і Решка», яке щосуботи показує Новий канал, означає щодня виходити з зони комфорту та боротися зі страхами. Про це не з чуток знають ведучі сезону «Земляни» — співачка Michelle Andrade та блогер Кирило Макашов. Вони розповіли про найважчі моменти зйомок.

— Буває таке, що руки німіють, тіло відмовляє, ноги не йдуть! Я страшенно боюся комах, гидую до павуків та павутин, а іноді треба лізти в якесь сире, темне місце – долати свої страхи. Наприклад, у випуску з Непалу ви можете побачити весь треш, у якому ми опинилися! Я стала свідком того, як кремують людей… І не десь у храмі, а просто неба! Це страшно! – розповіла Michelle в інтерв’ю журналу «Отдохни». — На початку зйомок я сказала б, що найскладніше – величезний потік інформації, який ти щодня отримуєш. Бути ведучим – значить досить багато знати, швидко перемикатися, орієнтуватися. Спершу така каша в голові! Зараз скажу, що це накопичувальна втома: до кінця знімального заїзду ти швидше втомлюєшся, і сім годин сну часом не вистачає, щоб відновитися. Тут потрібно просто вміти розслаблятися: послухати музику, відійти на п’ять хвилин, отямитися і працювати далі.

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Непрості обставини та жорсткий графік: чи часто сваряться ведучі «Орла і Решки»?

Співведучий дівчини Кирило Макашов також вважає щільний графік одним із найскладніших моментів у роботі на тревел-шоу.

— У нас щільний розклад — він не дає повністю відновитись організму. Через брак сну втома накопичується, особливо гостро це відчувається на зйомках у п’ятій країні. Також через графік не вистачає часу на себе. Зайва хвилина, витрачена на себе, — хвилина, яку крадеш у свого сну. І ти маєш вирішувати — чи позайматися собою (почитати щось, послухати підкаст, помедитувати) чи виспатися, — зазначив ведучий проекту на Новому каналі. — Найчастіше бере гору заняття собою. Інакше буде відчуття, що ти на роботі закемарив, прокинувся і далі працюєш, а це недобре, треба якось відволікатися.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade та Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!