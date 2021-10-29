Michelle Andrade оселилася у квартирі за 2,5 мільйона євро.

Співачка і ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал) вирушила на пошуки пригод у Нідерланди

Голландці, як ніхто інший, страждають від стереотипів про свою країну. Для багатьох Нідерланди – це один суцільний район червоних ліхтарів упереміш із coffee shop’ами, по яких усі ходять із тюльпанами в руках. Ведучі тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, Кирило Макашов і Michelle Andrade дізнавалися, як насправді живуть нідерландці.

– Мені було страшенно цікаво, як живуть нідерландські мільйонери, тому я зустрілася з Тжерком Ван дер Лінденом – брокером з нерухомості, – розповіла Michelle. – Квартири в районі, куди він мене привів, коштують від одного мільйона євро! Знаєте, у скільки обійдеться місце на паркінгу такого будинку? 125 тисяч євро!

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Непрості обставини та жорсткий графік: чи часто сваряться ведучі «Орла і Решки»?

Тжерк повів дівчину в квартиру на 182 квадратних метра, вартість якої – майже 2,5 млн євро.

– Квартира, яка вартує таких грошей, знаходиться в нічим не примітному під’їзді. Апартаменти великі, розкішні, але більше нагадують дорогий готельний номер – незатишно якось, – зазначила ведуча тревел-шоу на Новому каналі. – Там багато світла – нідерландці живуть у сірому сумному кліматі, тому великі вікна і яскраве освітлення для них просто необхідні.

Ще ця квартира – «розумна». Побутові прилади, штори, опалення – все управляється з iPad. Скрізь дерев’яна підлога, і обов’язково з підігрівом. Також у ній є секретна кімната – з правильною температурою для вина, там два великих холодильника. Орендувати розкішні апартаменти можна за 6-8 тисяч євро на місяць, але Michelle Andrade пощастило подорожувати Нідерландами з безлімітною картою, тому за 6 тисяч вона зняла квартиру на два дні. Як Michelle Andrade проводила час в Амстердамі, можете побачити у свіжому випуску «Орла і Решки».

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!