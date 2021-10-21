Як Птушкін і Бєдняков допомагають Кирилу Макашову в «Орлі і Решці»

Ведучий сезону «Земляни» (Новий канал) зізнався, що робить у важких ситуаціях під час зйомок тревел-шоу

Кирило Макашов – ведучий нового сезону тревел-шоу «Орел і Решка», яке щосуботи показує Новий канал, – «Земляни». Хоча він веде проект лише кілька місяців, хлопець встиг обзавестися армією шанувальників, які шаленіють від його почуття гумору та харизми. А впоратися зі складними моментами Кирилу допомагають попередники.

– Звісно, я дивився минулі сезони «Орла і Решки» і порівнював себе з іншими ведучими! Дивився й випуски з Антоном Зайцевим і Василісою Хвостовою, і випуски з Антоном Птушкіним і Настею Івлєєвою. Іноді бувало, що під час зйомок, коли зупинявся, думав: «а що б сказали Бєдняков або Птушкін у цей момент?» І починав говорити приблизно щось таке… Виходило непогано. Тож іноді користуюся фантомною допомогою ведучих «Орла і Решки», яких постійно просять повернути, – сміється ведучий тревел-шоу на Новому каналі в інтерв’ю журналу «Отдохни».

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Співведуча Макашова – співачка Michelle Andrade – теж переглядала попередні сезони з різними ведучими, але порівняння з ними не боїться. Адже вона – перша ведуча нового формату «Земляни».

– Покажіть мені того, хто не дивився «Орел і Решку»?! Це ж культовий проект, круте тревел-шоу, яке тримається в топі вже 10 років. Але порівнянь я не боялася, адже не вперше в житті з ними стикаюся. Танцювати з Женею Котом після Наді Дорофєєвої теж було непросто – планка й очікування були завищені, плюс, тиск з боку суддів та глядачів, – зазначила дівчина. – Наразі все трохи інакше: ми стали першими ведучими нового сезону і нового формату «Земляни». Ось тим, хто прийде після нас (а це буде нескоро) буде складніше.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!