Проти набряків і зневоднення: лайфхаки для комфортного перельоту від Michelle Andrade

Співачка і ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал) поділилася особистим досвідом

Після того, як співачка Michelle Andrade стала ведучою тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни», яке показує Новий канал, вона проводить дуже багато часу в літаках. Дівчина вивела формулу комфортних польотів і поділилася своїми лайфхаками.

Непрості обставини та жорсткий графік: чи часто сваряться ведучі «Орла і Решки»?

Лайфхак №1: боремося з набряклістю на льоту

– Найперше, що я відчула, коли почала часто літати, це набряклість. Щоб вона була мінімальною, я відразу ж знімаю взуття, коли сідаю в літак, щоб ніжкам було легко дихати й вільніше почуватися. Також надягаю об’ємний і зручний одяг! Для мене це, напевно, найважливіше, – зазначила Michelle. – А ще частіше міняю позу. І масажую ноги, це не лише корисно, а й приємно!

Лайфхак №2: знімаємо набряки підручними засобами

– Після перельотів завжди розтягуюся, беру з собою м’ячики, качаюся на них, розминаю п’яти, ноги, спину і після цього приймаю контрастний душ, – розповіла дівчина. – В кінці недовго поливаю ноги холодною водою, після цього роблю масаж ніг і закидаю їх наверх, щоб кров відлила. Допомагає на 1000%!

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Лайфхак №3: не забуваємо про воду

– Під час польоту наше тіло втрачає дуже багато рідини. Перші ознаки, з якими я зіткнулася: головний біль, нудота, втома. Тому щоразу, коли є можливість, пийте воду, – порадила ведуча тревел-шоу на Новому каналі. – Я ще користуюся термальною водою – вона і освіжає, і зволожує. Плюс, перед польотом завжди зволожую шкіру кремами.

Лайфхак №4: масажуємо обличчя

– Останнім часом мені дуже подобається користуватися масажером для обличчя – у мене роликовий кварцовий. Це така кльова штука! Особливо після перельотів і браку сну – покращує кровообіг і зменшує набряклість. Ним треба користуватися на чисту шкіру, в ідеалі – після нанесення сироватки, – зазначила співачка.

Лайфхак №5: дбаємо про сон

– Під час нічних тривалих перельотів буває складно заснути. Для таких випадків я беру з собою ефірну олію лаванди. Вона заспокоює, допомагає значне легше заснути або просто переключитися, – сказала Michelle.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!