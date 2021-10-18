Непрості обставини та жорсткий графік: чи часто сваряться ведучі «Орла і Решки»?

Кирило Макашов і Michelle Andrade з сезону «Земляни» (Новий канал) зізналися, чи є в них привід конфліктувати

Знімальному графіку ведучих тревел-шоу «Орел і Решка», яке щосуботи показує Новий канал, не позаздриш. Регулярні перельоти та практично відсутній сон можуть звести з розуму кого завгодно. Чи вдається в такому насиченому графіку ведучим Кирилу Макашову і Michelle Andrade ладнати одне з одним? Відкриваємо завісу таємниці.

– З Кирилом ми рідко бачимося. А ось із командою, звісно, бували й бувають моменти притирання, але це нормально, адже перебуваємо в непростих обставинах, у складному графіку. Всі все розуміють! Достатньо трохи поговорити, щоб виплеснути цей внутрішній вогонь, – розповіла Michelle Andrade в інтерв’ю журналу «Отдохни». – Нічого не напружує, навпаки, мені дуже подобається, що ми завжди намагаємося вислухати і зрозуміти одне одного. А Кирило своїм прикладом вчить мене, як зберігати спокій і позитивний настрій у будь-якій ситуації!

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Не налаштований на сварки й Кирило – каже, що в нього просто немає причин конфліктувати з співведучою.

– Під час роботи у нас з Michelle жодного разу не було сварок. Нам просто немає через що сваритися, та й бракує на це часу, тому що ми зустрічаємося лише на стартовій та фінальній локаціях, – зазначив Кирило Макашов.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!