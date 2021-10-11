Michelle Andrade годувала орлів сирим м'ясом

Співачка і ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал) знайшла незвичайне заняття в Пакистані

За 10 років існування ведучі тревел-шоу «Орел і Решка», яке щосуботи показує Новий канал, об’їздили практично весь світ. А ось до Пакистану знімальна команда проекту вперше прилетіла лише зараз, з сезоном «Земляни». Щоб дізнатися про місцевих жителів більше, ведуча Michelle Andrade вирушила на міст Нейт Джетт в Карачі. Тут дуже багато людей і вони годують орлів — дорослі та діти підкидають у повітря шматки сирого м’яса і величезні орли ловлять їх на льоту.

— Де ви бачили, щоб у якійсь країні годували орлів? В основному голубів… але орли?! — вразилася Michelle. — Годують їх не просто м’ясом, а коров’ячими легенями. Чесно кажучи, виглядає це бридко. Мене мало не знудило, поки стояла біля прилавка. Почали німіти руки та крутитися голова.

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Місцеві жителі кажуть, що годують птахів не для того, щоб повеселитися — це для них поліпшення карми. Вони роблять добро, і воно повинно повернутися.

— Все моє тіло опиралося це робити. Для пакистанців це, може бути, і весело, але я ледве впоралася, — зазначила ведуча тревел-шоу на Новому каналі.

Дівчина змогла кинути тільки три шматочки м’яса, а решту віддала місцевим дітям, щоб вони продовжили покращувати свою карму. Чим ще незвичайним ведучі «Орла і Решки. Земляни» в Пакистані — дивіться у свіжому випуску тревел-шоу.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!