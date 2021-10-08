Ведучий Орла і Решки зізнався, як зйомки впливають на особисте життя

Ведучий сезону «Земляни» (Новий канал) Кирило Макашов розповів, чи продовжує зустрічатися зі своєю дівчиною, незважаючи на тривалу розлуку

Бути ведучим тревел-шоу «Орел і Решка», яке Новий канал показує щосуботи, – робота не з простих. Постійні перельоти, щільний графік, екстремальні зйомки, мільйон нових вражень… І все це – далеко від рідних і близьких. Чи вплинули зйомки в тревел-шоу на особисте життя, розповів ведучий сезону «Земляни» Кирило Макашов.

– Насправді перельоти та переїзди ніяк не заважають особистому життю, якщо в ньому все гаразд. Коли є проблеми, то так, це буде заважати, – сказав Кирило Макашов в інтерв’ю журналу «Отдохни». – Звісно, я сумую за своєю дівчиною Оленою. На зйомках вже начебто з’являється своя тусовка, у неї вдома – своя. Ми немов живемо в різних світах, та все одно є те, що постійно нас єднає. Краще до цього ставитися не як до розставання, а як до поїздки для отримання нового досвіду. Мені здається, тимчасове розставання ще більше зміцнює стосунки. Я бачу, що людина мені довіряє – і це круто.

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Досвід, який Кирило придбав на зйомках «Орла і Решки», допомагає йому будувати спільні плани з другою половинкою.

– Коли приїжджаю додому, розповідаю Олені багато цікавого. Наприклад, куди хочу її повезти з країн, які мені сподобалися, – зазначив ведучий тревел-шоу Нового каналу. – Спершу казав, поїдемо на тиждень, потім – на два, потім – на місяць. Що більше бачу нових країн, то більше цей період поїздки довшає. Востаннє я вже сказав: «Їдемо на три місяці, беремо машину, замовляємо квитки, готелі – будемо дивитися світ».

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!