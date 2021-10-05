Кирило Макашов і Michelle Andrade познайомилися з живими богинями

У Непалі ведучі тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) познайомилися з кумарі. Хто це – читайте далі

Непальці вірять приблизно у 330 мільйонів богів. А ще – що деякі божества вселяються в людей. Наприклад, кумарі – це дівчатка, в яких, як вважають місцеві, вселилася індуїстська богиня Таледжу – покровителька Непалу. Таких дівчаток непальці шанують, як богинь, приходять до них з проханнями і по благословення.

– Вважається, що богиня виходить з дівчинки з першою краплею крові, – розповідає ведуча Нового каналу Michelle Andrade. – Тому їм не можна ходити по підлозі, щоб не поранитися. І до перших критичних днів їх носять на руках. А живуть вони на м’яких диванах. Та щойно з дівчинки вийде перша крапля крові, та стає звичайною дитиною. Усі почесті закінчуються.

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Ведучі «Орла&Решки. Земляни» зустрілися з двома кумарі. Перша – 9-річна Мехіра. Друга – 69-річна Дана. І вона унікальна. Критичні дні в Дани так і не почалися, це визнали дивом і оголосили, що богиня залишилася в ній до кінця життя. Вона ніколи не готувала їжу, не прибирала, але якщо хоче, може попрацювати в саду чи зайнятися рукоділлям. Любить дивитися телевізор. Вона не може розмовляти з чужими людьми, приймати з ними їжу, носити нічого, крім червоних суконь. Також Дана не їсть курятину, яйця, свинину, лише м’ясо буйвола та качки.

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Зустрічі з кумарі проходять однаково: потрібно стати на коліна, отримати благословення та дати пожертвування. Перед зустріччю з богинею необхідно вимити руки та зняти всі шкіряні речі. Вважається, що вони нагадують їй про смерть.

– Після аудієнції зі своєю 9-річною кумарі я побачив сцену, від якої стало сумно, – розповідає Кирило Макашов. – Дівчинка-богиня гралася з братом. Начебто нічого особливого, але, по суті, це її єдина розвага. Все дитинство вони зобов’язані проводити на дивані, як у м’якій в’язниці. Батьки раді, що їхня донька – кумарі, їм можна не працювати й жити на пожертвування. Та як при цьому самій дитині?

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!