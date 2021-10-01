Michelle Andrade побувала на моторошних похоронах у Непалі

Ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи о 10:00 показує Новий канал, до кінця життя запам’ятає поїздку в Непал. І ось чому

Цього разу невгамовна парочка ведучих Нового каналу – Кирило Макашов і Michelle Andrade – вирушили по пригоди в гірський та просвітлений Непал. Місцеві – глибоко віруючі індуїсти. Вони вірять: те, як ти поводишся в цьому житті, відіб’ється на наступному. А смерть для них – просто переродження.

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Щоб ближче познайомитися з віруваннями непальців, Michelle Andrade прийшла в головний храм Непалу Пашупатинатх, який знаходиться в Катманду. Для місцевих це насамперед місце смутку. Адже там вони прощаються зі своїми родичами.

– Тут їх не закопують у землю, як у нас, а спалюють на дров’яному багатті, – пояснює ведуча «Орла&Решки». – Бути спаленим на одній з бетонних платформ – мрія кожного непальця. Індуїсти вірять, що після смерті можна переродитися козеням або травинкою, та якщо тебе спалять у цьому храмі, це гарантія, що ти точно переродишся людиною.

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На спалювання однієї людини потрібно 400 кг дров і пакет із маслом, яке кладуть на тіло, щоб допомогти вогню розгорітися. Кремація коштує близько 20 тисяч непальських рупій – 170 доларів. Це середня зарплата в Непалі, тому можливість стати в наступному житті людиною доступна не всім.

– Потрапити на кремацію може кожен, адже вона проходить просто неба на території храму, – розповідає Michelle Andrade. – Чесно кажучи, я не хотіла туди йти – було моторошно від однієї думки про те, що відбувається… Йшла вздовж багать, а на мене летів попіл людини! Та для непальців це нормально. А от я бачила таке вперше в житті.

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Попіл, який залишається після кремації, кидають у річку.

– Я помітила людей, які вовтузилися у воді. І вони там не рибу ловили, а полювали за золотими зубами та прикрасами, які потрапили у воду разом з рештками тіл після кремації, – вражено розповіла ведуча.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!