Ведучий Орла&Решки зайнявся незвичайним спортом

Кирило Макашов з сезону «Земляни» побував в Азербайджані і дізнався, що таке зорхана

Азербайджанцям не надто щастить у футболі, баскетболі, волейболі та ін. Можливо, тому що тут найсильніші чоловіки займаються національним видом спорту, який називається зорхана. Що це таке і з чим його їдять, розповів ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, Кирило Макашов.

– Я взагалі не розумів, що відбувається. Спочатку хлопці з дощечками робили синхронні рухи, схожі на танцювальні. Потім винесли великі дерев’яні дошки й робили жим лежачи, – поділився першими враженнями Кирило.

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Зорхана – давня азербайджанська боротьба, яку придумали воїни ще 500 років тому. А нині це місцевий вид спорту. Спортсмени і зараз займаються за технологією стародавніх воїнів. Замість штанги і гантелей у них дерев’яні булави, металеві луки та важезні щити.

– За допомогою дерев’яної булави воїни навчалися тримати меч. Сучасним спортсменам-зорханістам не треба йти на ворога з мечем, тому вони жонглюють булавами на змаганнях. Щоб виступ зарахували, треба, щоб булава щонайменше двічі прокрутилася в повітрі, – розповів ведучий тревел-шоу на Новому каналі.

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Металевий лук з ланцюгом і бубонцями вагою в 15 кг називається кабаде. З його допомогою тренують м’язи плечового поясу. Та найбільша жерсть, на думку Кирила, – тренування з дерев’яними щитами, які разом важать 60 кг. З ними потрібно робити жим лежачи – 72 рази за 8 хвилин. Щоб ви розуміли, наскільки це важко: ведучий здався вже після першого разу.

– Мені здається, якщо так зробити 72 рази, то потім можна ходити з реальним щитом, крутити його на пальці й не відчувати ваги взагалі, – зазначив Макашов. – На перший погляд, зорханісти виглядають, як звичайні хлопці у спортзалі. Та коли сам намагаєшся повторити хоч одну вправу з їхніми важкими снарядами, розумієш, що ці хлопці – сучасні атланти.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!