Ведучий «Орла&Решки» Кирило Макашов стрибнув з 10-метрової скелі

Поїздка на Кіпр зі зйомками тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) не обійшлася без пригод

З кожним роком Кіпр відвідують дедалі більше туристів з усього світу. Їм подобаються найчистіші пляжі, великий вибір нічних клубів, археологічні пам’ятки – кожен знаходить щось до душі. Зокрема й екстрим – по нього треба їхати на мис Греко, радить ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, Кирило Макашов.

– Століттями Середземне море омиває скелястий берег Кіпру. В результаті чого утворилися невеликі печерки. Раніше в них ховалися,пірати щоб убезпечити себе. А тепер місцеві роблять все навпаки – в гонитві за екстримом стрибають зі скель у воду, – зазначив хлопець.

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Зважився на стрибок з 10-метрової скелі і Кирило, хоч це далося йому непросто. Ведучого надихнули відпочивальники, які один за одним пірнали в блакитну воду, не звертаючи уваги на висоту.

– Це було дуже страшно, але зрештою я стрибнув. І не пошкодував, – розповів ведучий тревел-шоу на Новому каналі. – До речі, якщо вам говоритимуть, що стрибки зі скелі – улюблена розвага кіпріотів, не вірте! Це розвага для туристів. Я зустрів людей із Швейцарії, Франції, Великобританії… і жодного місцевого!

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!