Ведуча Орла&Решки вперше зайнялася рафтингом

Анфіса Черних із сезону «Чудеса світу» (Новий канал) знайшла пригоди в Південному Киргизстані

Південний Киргизстан – країна дуже красива, але бідна на розваги, особливо дорогі. Мало не єдина активність, крім походу в гори, це рафтинг. Іншими словами, спортивний сплав по гірській річці. Він з’явився тут лише недавно і вважається справжнім ексклюзивом. Тож пройти повз ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке щосуботи показує Новий канал, Анфіса Черних не могла.

– Я приїхала в Алайську долину – там дуже багато гірських річок, які спускаються з ущелини на рівнину, щоб зустрітися з цією стихією сам на сам, – розповіла Анфіса. – Це був мій перший рафтинг!

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Рафтинг на гірській річці – розвага, від якої холоне тіло та кров у жилах. Коли Анфіса лізла в човен, на вулиці було +40 градусів, а температура води – лише +12 градусів.

– Це дуже круто й надзвичайно красиво. На поворотах перехоплює подих. Але ця крижана вода! Ти пливеш у шлюпці, повній води, все замерзає, ніг не відчуваєш, трусишся, ще й намагаєшся гребти, – поділилася враженнями ведуча тревел-шоу на Новому каналі. – Наступного разу приїду, коли вода буде тепліша.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!