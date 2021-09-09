Виглядати бездоганно навіть у подорожах: beauty-секрети Michelle Andrade

Співачка і ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) розповіла, як доглядає за собою під час тривалих знімальних поїздок

Останні кілька місяців співачка Michelle Andrade проводить у роз’їздах. Відтоді як вона стала ведучою тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, дівчина відвідала десятки різних країн – від багатих Об’єднаних Арабських Еміратів до злиденної Гватемали. Та хоч в якому б куточку світу опинилася дівчина, є ритуал, який вона не може пропустити.

– Я завжди прокидаюся значно раніше, ніж треба, щоб знайти час на beauty-процедури. Маю постійно й регулярно доглядати за собою, – розповіла Michelle. – Ми їдемо на зйомки на тривалий період, а вдома проводимо лише тиждень між пулами – не хочеться витрачати цей час на відновлення обличчя та тіла.

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Тримати себе у формі дівчині допомагають косметичні засоби, з якими вона не розлучається в жодній поїздці.

– У мене завжди є з собою масочка для обличчя, креми. Члени знімальної групи з мене кепкують, бо я завжди беру з собою багато доглядових засобів, – зазначила співачка і ведуча тревел-шоу на Новому каналі. – Якщо не намащуся ними й вийду на вулицю, почуваюся голою.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел & Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!