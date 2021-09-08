Ведучий Орла&Решки показав реалії життя бідняків у Гватемалі

Практично весь час жителі бідних районів Гватемали порпаються у смітті, щоб прогодувати себе і свої сім’ї. Як це виглядає, показав Кирило Макашов із сезону «Земляни»

Гватемальці – народ небагатий, більшість з них живуть за п’ять доларів на день. Через бідність тут відбуваються речі, від яких волосся стає дибки. Наприклад, тисячі людей виживають лише завдяки тому, що риються у смітті. Свідком цього став ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, Кирило Макашов.

– За власним бажанням я б ніколи в житті не пішов у небезпечні райони. Але за правилами сезону «Земляни», був зобов’язаний побачити, як і де живуть бідні гватемальці. Я ходив в зону 3 – це один з неблагополучних районів. Усе, що там знаходиться, або взято зі звалища, або побудовано на гроші, зароблені на звалищі, – розповів Кирило. – Зона 3 – це зона сміттярів. Вони виживають за рахунок найбільшого звалища у Гватемалі. На свіжоскинуте сміття, як мурахи на хлібні крихти злітаються стерв’ятники та жителі зони 3. З ранку до ночі люди копирсаються у смітті, щоб відкопати щось цінне – від пластика і картону до випадково викинутих золотих прикрас.

Чому ведуча «Орла&Решки» ночувала на пляжі?

«Беруть череп, як кулю для боулінгу»: ведучого «Орла&Решки» шокувало кладовище для бідних у Гватемалі

Нікому не подобається жити в цьому районі через жахливий запах сміття, що перегниває. Щодня, йдучи на смітник, кожен житель зони 3 ризикує не повернутися додому. Тут регулярно трапляються сміттєві зсуви. Мміттєві лавини вже поховали під собою сотні людей, тому для місцевих звична справа – відкопати у відходах чийсь скелет. Але на цьому звалищі можна знайти їжу і заробити хоч якісь гроші – знайти речі на продаж, здати картон і пластикові пляшки. Іншої роботи, крім сортування сміття, тут немає. Середній заробіток за тиждень – 78 доларів.

– Країна дуже бідна через те, що тоне в корупції, можливості переробляти сміття немає. Місцевий чоловік розповів, що працює на звалищі, тому що його нікуди не візьмуть працювати без освіти і через вік. Дивна відмовка, бо він працює на звалищі вже 40 років, і 40 років тому він не був старим, – зазначив ведучий тревел-шоу на Новому каналі. – Але гватемальці не ледащі, тому що були б ледачими – нічого не могли б зібрати, а так вони копирсаються у смітнику по 12 годин на день.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!