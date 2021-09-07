Ведучого Орла&Решки шокувало кладовище для бідних у Гватемалі

Кирило Макашов з тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) подивився, як мертвих людей «виселяють» з гробниць

Гватемала належить до тих країн, де практично немає середнього класу – люди живуть або дуже бідно, або багато. Місцевим біднякам не позаздриш – вони живуть буквально на звалищі. І навіть після смерті можуть опинитися в одній ямі з рештками сотень інших людей. Чому так відбувається, розповів ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, Кирило Макашов.

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Кладовище для бідних у Гватемалі виглядає, як гуртожиток з дуже маленькими кімнатами-гробницями. На деяких надгробках є цифри. Чорні – ідентифікаційні номери, за ним розуміють, хто там похований. А червоні – номери для виселення. На цьому кладовищі місця не можна купити, лише взяти в оренду. За перші шість років родичам треба заплатити 25 доларів, а потім кожні чотири роки платити ще по 23 долари. Якщо грошей продовжувати оренду немає – небіжчика виселяють.

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Кирило застав за роботою прибиральника могил Хорхе, який працює на кладовищі вже 23 роки. Отримує 205 доларів на місяць, але роботу не змінює – чоловік не має освіти, тому не може знайти іншу.

– Спершу Хорхе розбиває гробницю, потім дістає з неї труну. І найжорсткіше – він робить це з абсолютно спокійним обличчям, ніби так і треба: «Це моя робота, я прийшов, викопав людинку, виселив її й до побачення», – зазначив ведучий тревел-шоу на Новому каналі. – Потім прибиральник голіруч бере череп за отвори для очей, як кулю для боулінгу, бере рештки й перекладає їх у пакет. Їх викидають у спеціальну яму глибиною 75 метрів. У ній – кістки сотень людей. Спершу кістки викидали всі разом, а потім почали сортувати їх по пакетах – якщо родичі раптом знову зможуть оплатити оренду гробниці, рештки дістануть з ями й поховають заново.

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Якщо вірити трунарю, гватемальця, якого він викопав, звали Луїс Мануель Гомес Сапотеру. Він помер 30 років тому від запалення легенів. За життя працював водієм автобуса. В онуків не вистачило грошей на продовження оренди склепу.

Викопування останків і скидання кісток в одну яму – це ще не все. Якщо родичі заплатили за маленьку труну… небіжчику ламають кістки.

– Це виглядає дуже страшно, але людина звикає до всього. За 23 роки можна навіть до такого… – вразився Кирило.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!