Чому ведуча «Орла&Решки» ночувала на пляжі?

Анфіса Черних і Антон Зайцев з сезону «Орел&Решка. Чудеса світу» (Новий канал) відправилися за пригодами на грецький острів Закінф

Закінф — це острів у Греції, який облюбували головаті морські черепахи каретта-каретта. Вони досить великі — можуть досягати метра в довжину і важити до 200 кг. У воді розвивають швидкість до 30 км на годину. На жаль, ці черепахи сильно постраждали від рук людини. З 1999 року їх оберігає закон Греції.

Побачити черепах можна в декількох місцях — на пляжі Дафні, в затоці Лаганос, острові Камео або на острові Марафонісі. Але зробити це не так просто, як здається на перший погляд. Про це не з чуток знає ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке щосуботи показує Новий канал, Анфіса Черних.

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По-перше, на громадському транспорті до черепах особливо не наїздишся — автобуси тут, як міфічна істота. Але можна взяти в оренду скутер. Він обійдеться туристам у 50 євро на два дні. Це і стало першою частиною квесту Анфіси з пошуку каретта-каретта — скутер до цього вона не водила. Але навчилася, до речі, досить швидко. І без аварій.

По-друге, черепахи вилазять на пісочок ближче до ночі — щоб не обпекти на сонці своє чутливе тільце. Тому приїжджати на пляж ведучій тревел-шоу довелося кілька разів.

— Я думала, що вони вийдуть, коли не буде людей — бояться їх. А весь вечір по пляжу гуляли туристи. Але нічого, я — панянка терпляча. І сон у мене чуйний. Залишилася ночувати на пляжі, щоб не упустити жодної черепахи, — розповіла Анфіса. — У результаті було холодно, голодно, і що найприкріше — жодну черепаху я так і не побачила.

Чи вдалося Анфісі в результаті побачити хоч одну черепаху каретта-каретта, дізнаєтеся вже в цю суботу, 4 вересня, о 11:00 на Новому каналі — в свіжому випуску тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу». Сезон «Земляни» з Кирилом Макашовим і Michelle Andrade виходить щосуботи о 10:00.