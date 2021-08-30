Michelle Andrade знайшла вхід у потойбічний світ

Співачка і ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) пройшлася слідами стародавньої цивілізації майя

Мексиканський півострів Юкатан – батьківщина стародавніх майя, саме тут вони жили, будували свої піраміди та розкішні палаци, робили наукові відкриття й покращували технології. По всьому Юкатану розкидані сеноти – природні колодязі з прісною водою. Без них стародавні майя просто не вижили б. Співачка і ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, Michelle Andrade поїхала в найсекретніший сенот, у який туристи не доїжджають – Болом-Чойоль.

– Спускатися до сенота було дуже страшно. Головне – не озиратися, адже там було багато павутиння, комах і навіть черв’яків! – поділилася враженнями Michelle. – Але це того варте – як же всередині сенота гарно! Я ніколи в житті такого не бачила. На вигляд – звичайна печера, але насправді – справжня казка.

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Саме на цьому місці стародавні майя проводили свої ритуали – сенот вважався входом у потойбічниц світ.

– Стародавні майя вірили, що в сенотах живе бог Чак. Щоб він наповнював колодязі, майя виконували ритуали і приносили дари – какао-боби і глечики з золотом, – розповіла ведуча тревел-шоу на Новому каналі. – Зараз нащадки майя не кидають у колодязі коштовності, а купаються в них самі й пускають туристів. За гроші.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!