Ведуча «Орла&Решки» покаталася у собачій упряжці

Знімальна група тревел-шоу вперше прилетіла до Андорри

Андорра – карликова держава, розташована між Францією та Іспанією. Процвітає вона за рахунок туризму – місцеві жителі можуть запропонувати мандрівникам багато снігових розваг, адже сніг лежить на тутешніх вершинах круглий рік. В Андоррі можна політати вертольотом над горами, навчитися кататися на сноуборді та навіть проїхатися в собачій упряжці! Що і зробила Василіса Хвостова – ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке показує Новий канал.

– Мені запропонували незвичайну розвагу просто з казки – катання в собачих упряжках. Це ідеальне проведення часу для тих, хто любить тварин і мальовничі краєвиди, – зазначила Василіса.

Michelle Andrade пішла в монастир

Не встигла ведуча підійти до локації, де її чекали чотирилапі гонщики, як почула голосний гавкіт. Але турбуватися не було про що – собаки шуміли, тому що дуже хотіли бігати.

– Їзда в собачих упряжках – один із найстаріших екстремальних видів спорту з тваринами. До речі, саме собаки були першим транспортом в Андоррі. Вони доставляли вантажі, пошту і розвозили людей, – розповіла ведуча тревел-шоу на Новому каналі. – упряжки не завдають собакам болю, адже людей возять спеціальні породи, які пристосовані до зимових умов. Вони дуже витривалі.

Ведучий «Орла&Решки. Земляни» катався на машині Кім Кардаш’ян

З тварин тут ніхто не знущається – все робиться з великою і взаємною любов’ю. Песики насолоджуються рухом, а люди отримують свою дозу адреналіну. До речі, такі покатушки влаштовують не лише для туристів – сьогодні в світі проходять сотні перегонів у собачих упряжках!

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим – о 10:00.