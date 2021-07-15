Гірські села й виноробні: що обов’язково потрібно подивитися в Грузії

Ведучі тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) поділилися своїми враженнями від Закавказзя

Грузія – країна, чиї кордони цього літа відкриті для українських туристів з негативним ПЛР-тестом або паспортом вакцинації. Чим не привід провести там незабутню відпустку? Тим більше, що співачка Michelle Andrade і блогер Кирило Макашов – ведучі тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, «здали» найкрасивіші точки Грузії.

– Мені дуже сподобалася Тушетія. Це місце, куди складно дістатися – дорога відкрита лише два місяці на рік. В інший час туди можна потрапити тільки на літаку, – розповіла Michelle Andrade. – Пейзажі там, звісно, неймовірні. Спочатку проїжджаєш грузинські джунглі, трохи вище починається сніг – контраст вражає.

Michelle Andrade пішла в монастир

До речі, дорога в Тушетію вважається однією з найбільш екстремальних у світі. Вона проходить по перевалу Абано на висоті 2926 метрів над рівнем моря – це найвищий автомобільний перевал у Європі. Ще один вражаючий район – підніжжя величної гори Казбек.

– Гори в Грузії – це вартові. Вони захищають грузинів від нападу сусідніх країн. Казбек – найвища гора, зазвичай вона в хмарах або тумані, але нам пощастило її побачити. Гора дуже гарна! Поруч із нею є маленьке поселення, яке теж називається Казбегі (сучасна назва – Степанцмінда). Там неймовірно – дуже чисте повітря, приголомшливі види, – поділився враженнями Кирило Макашов.

Ведучий «Орла&Решки. Земляни» катався на машині Кім Кардаш’ян

Також у Грузії ведучий тревел-шоу на Новому каналі рекомендує відвідати Кахетію – там знаходяться одні з кращих винокурень у світі. В одній з них є 350-річна виноградна лоза. Вона виглядає, як дерево – з неї збирають кожну ягідку винограду, з якого й роблять дороге вино.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим – о 10:00.