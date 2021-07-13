Ведучий Орла&Решки Кирило Макашов жив у замку з кажанами

Поїздка в Болгарію на зйомку тревел-шоу точно запам’ятається ведучому надовго

Заможний болгарин може дозволити собі орендувати президентський номер в готелі, пентхаус або цілу віллу. Але ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, Кирило Макашов пішов ще далі — він орендував… цілий замок!

— Власники цього замку позиціонують його як пандемічний. Тому що коли в світі почалася ситуація з коронавірусом і карантином, болгари облаштували місце, в якому можна було перечекати всю метушню, — пояснив Кирило. — Для комфортної самоізоляції в замку є шість спалень, ресторан, SPA-зона, виноградники… і кролики! У замку пахло королівською величчю. У дизайні — приголомшливе поєднання каменю і дерева. А сходи скрипіли, як у казці про принцес.

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Втім, сходи не особливо згодилися ведучому, адже в цьому незвичайному замку був ще й ліфт. Ще одне незвичайне містечко — панорамна лаунж-зона з приголомшливим видом на околиці. Такому антуражу знайшлося просте пояснення.

— У Болгарії справжніх класичних замків — всього нічого, на всіх мільйонерів не вистачить. Так що багатії будують собі такі підроблені замки, — додав ведучий тревел-шоу на Новому каналі.

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Незважаючи на несправжність замку, атмосферою середньовіччя Кирило перейнявся сповна — вночі в його спальню проник кажан.

— Я дуже боюся кажанів! Так що сказав операторам, нехай, якщо хочуть, самі сплять там, і пішов у іншу кімнату. Благо, у мене їх було багато, — сміється Макашов.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим — о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою й Антоном Зайцевим — об 11:00.