Ведучий Орла&Решки побачив кита

Антон Зайцев з сезону «Чудеса світу» вражений величністю морської тварини

Азорські острови – рай не лише для рослин і тварин на суші, а й для морських мешканців. Просто біля самих островів проходить тепла течія Гольфстрім, яка створює ідеальні умови для риб. Місцеві мешканці будують на цьому бізнес – туристам пропонують ексклюзивні тури, щоб подивитися на кашалотів, дельфінів, баракуд, акул та іншу екзотичну живність. У такий тур і вирушив Антон Зайцев – ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке Новий канал показує щосуботи.

– Коли «Орел&Решка» були на Азорах минулого разу, китів вони не бачили. А все тому, що тварини недолюблюють Аліну Астровську і Колю Сергу, – пожартував Антон Зайцев. – Я підготувався: орендував човен і найняв професійного гіда, який знає кожен підводний кущ.

Ведучий «Орла&Решки. Земляни» катався на машині Кім Кардаш’ян

Але за жодні гроші вам не дадуть 100% гарантію, що китів вдасться побачити. По суті, ви платите не за зустріч із тваринами, а лише за ймовірність цієї зустрічі. Тому туристи часто повертаються ні з чим.

– На березі є група людей з величезними біноклями. Вони постійно спостерігають за океаном і повідомляють, де бачать китів, а де – дельфінів, – пояснив Антон принцип «полювання» на китів. – Чекати повідомлення з берега можна не одну годину, але вже хвилин за 10 кити починають ввижатися в кожній хвилі.

Іван Дорн міг замінити Андрія Бєднякова в «Орлі& Решці»

Антону пощастило – коли його гіду повідомили, що китів помітили на заході, він швидко спрямував човен туди.

– Хлопці, я побачив кита! Він виринув перед нами буквально в двох метрах, так несподівано! Який же він гігантський, отетеріти можна! – похвалився ведучий тревел-шоу на Новому каналі.

А ще Антон чомусь подумав, що став першим ведучим за 10 років існування «Орла&Решка», який побачив кита, але це не так – морських гігантів бачили під час зйомок тревел-шоу на Шрі-Ланці у 2015 році, на Мадагаскарі у 2016 році і в Домінікані у 2017-му.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим – о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою та Антоном Зайцевим – об 11:00.