Ведуча Орла&Решки прогулялася найдовшим підвісним пішохідним мостом у світі

Василіса Хвостова з сезону «Чудеса світу» пройшла над 176-метровою прірвою в Португалії

Навесні 2021 року в Португалії з’явилося власне чудо світу – інженерне. Там відкрили найдовший підвісний пішохідний міст у світі – міст Арока. Його довжина становить 516 метрів, розташований він над прірвою на висоті 176 метрів. Нещодавно мостом прогулялася Василіса Хвостова – ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке показує Новий канал.

– Це здоровенна конструкція з мільйонами тросів, ніби її створив металевий павук, і я потрапила в його павутину, – поділилася враженнями ведуча тревел-шоу на Новому каналі. – Коли йдеш по мосту, відчуваєш, як він злегка погойдується, а під тобою – справжня прірва. Мурашки по шкірі… Раптом зірвешся вниз? З одного боку, дуже страшно від того, що ти перебуваєш на такій висоті, але, з іншого боку, розумієш, що не можеш впасти – тебе захищає конструкція.

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Знаходиться міст у 345 кілометрах від Сінтри – курортного міста, яке розташоване неподалік Лісабона. Дорога до селища Арока, де і знаходиться чудо світу, займе близько чотирьох годин автівкою. Щоб прогулятися мостом, потрібно заплатити 12 євро (близько 390 грн) за вхід.

Будівництво моста Арока завершилося ще у 2020 році, проте відкриття довелося перенести через карантин. На створення рекордної споруди витратили 2,3 мільйона євро! Раніше найдовшим підвісним пішохідним мостом у світі вважався міст Чарльза Куонена у Швейцарії, його довжина – 494 метри.

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Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим – о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою і Антоном Зайцевим – об 11:00.