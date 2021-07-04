Ведучий Орла & Решка познайомився з найвідомішим вірменським художником

Кирило Макашов з тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) сходив у гості до чоловіка, чиєю творчістю захоплювалися Шер і Монсеррат Кабальє

Нур Арман – найвідоміший вірменський художник і ювелір. Його твори знаходяться в колекціях співачки Шер, тенісиста Андре Агасі, їх купували Монсеррат Кабальє і балерина Майя Плісецька. В останню художник навіть був закоханий і зробив каблучку «Майя» – балерина носила її до останнього свого дня, не знімаючи. Нещодавно з цим талановитим чоловіком познайомився Кирило Макашов – блогер і ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке Новий канал показує щосуботи.

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Нур запросив хлопця у свою майстерню й показав свої найвідоміші роботи. Наприклад, скульптуру «Муха», яка була оцінена у два мільйони доларів і зайняла перше місце на найпрестижнішому конкурсі сучасного мистецтва – на Флорентійському бієнале, завоювавши золоту медаль Медічі «LORENZO IL MAGNIFICO».

– Ця муха розповідає про любов. Чому саме муха обрана таким персонажем? Тому що її всі ненавидять. Щоб навчитися за допомогою цієї мухи міняти ненависть на любов, потрібно подивитися на світ її очима, – пояснив Нур Арман, надягаючи «Муху» на очі Кирила, як окуляри.

– Отетеріти! Я бачив багато однакових рухомих картинок. Вперше подивився на світ чужими очима! – зазначив ведучий тревел-шоу на Новому каналі.

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Ще одна відома скульптура художника – «Геній» – оцінена в 10 мільйонів доларів. Вона складається з кількох фігурок.

– Кожна з робіт має від 5 до 7 положень, у яких вона показує різний психологічний стан і настрій людини. Так виходять кадри, щоб розповісти історію ідеї. Коли тобі спадає на думку ідея – це перший стан: вона валить з ніг, крутить і ковбасить, б’є й робить боляче, а зрештою перевертає всі стереотипи, ти починаєш інакше бачити й відчувати світ, збираєш залишки сил і починаєш реалізовувати думки. А щойно тебе відвідають нові думки, все починається заново, – розповів художник.

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Ще Нур пише дорогі й дуже глибокодумні картини – коштують вони по 25 тисяч доларів, деякі прикрашені сусальним золотом (тонкі листи золота, які зазвичай використовуються в декоративних цілях, – прим. ред.). Як вони виглядають, можете побачити у свіжому випуску тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» з Вірменії.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим – о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою та Антоном Зайцевим – об 11:00.