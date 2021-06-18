М’ясо вирощують 20 років: ведучий «Орла&Решки» побував на унікальній фермі в Іспанії

Антон Зайцев з тревел-шоу на Новому каналі спробував найсмачніші стейки в світі

В іспанському місті Леон живе Хосе Гордон — він не тільки господар ресторану El Capricho і шеф-кухар, він — справжня зірка. Кулінар став відомим на весь світ після виходу документального фільму від Netflix «Революція стейка». Там стейки Хосе назвали найсмачнішими у всьому світі. Нещодавно в цьому особисто переконався Антон Зайцев — ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке щосуботи показує Новий канал.

— Щоб зрозуміти, чим наше м’ясо відрізняється від будь-якого іншого, потрібно бачити нашу ферму волів, — зазначив Хосе і повів Антона на екскурсію. — Кожен бик важить більше тисячі кілограм. Ми не забиваємо їх рано, вони ростуть мінімум до п’яти років. В основному забій відбувається, коли їм 10, а то і 15 років. Тоді у бика наростає досить жиру, і м’ясо стає особливо ніжним.

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Найкращий стейк за версією Netflix робиться з м’яса величних іберійських биків. Майбутні стейки на фермі Хосе вирощуються в унікальних умовах — поблизу немає автомобільних доріг, вишок зв’язку і навіть електричних проводів. Бики пасуться на незайманому пасовищі, а в якості делікатесу отримують лаванду і чебрець. До речі, цими смаколиками тварин можна погодувати просто з руки. Також на фермі є погріб, де визріває м’ясо.

— Цьому погребу більше 200 років, ми використовуємо його для витримки і сушки м’яса. Більше так ніхто не робить. Зазвичай всі процеси автоматизовані, а ми все робимо вручну — кладемо трохи солі, промиваємо, витримуємо при постійній температурі, — розповів Хосе Гордон. — Уявіть, що ми забили тварину, яку 16 років вирощували. А потім залишили м’ясо на чотири роки визрівати. Продукт готується 20 років! Це вражає.

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Сесіна — те саме м’ясо, яке в’ялиться чотири роки. Це традиційний іспанський хамон з найніжнішої яловичини.

— На смак цей хамон, як той, який продають в магазинах. Але цей більш вишуканий — ніби здобув вищу освіту, поїхав за кордон, відучився там, а зараз ти його їси. Це, правда, дуже смачно, — зазначив Антон Зайцев.

Звичайно ж, Антон не міг не спробувати і той самий найсмачніший стейк у світі. Готували його з 12-річного бика. Кілограм такого стейка коштує 120 євро (майже 3900 грн).

— Це дуже ніжно. Незважаючи на те, що м’ясо щільне, воно буквально тане в роті, — зазначив ведучий тревел-шоу на Новому каналі. — І в цей час ти встигаєш відчути всю палітру смаку.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим — о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою й Антоном Зайцевим — об 11:00.