Ведучий «Орла&Решки» влаштував пікнік на грузинській оборонній вежі

Антон Зайцев з тревел-шоу на Новому каналі відправився на пошуки пригод у незвичайний регіон Грузії — Сванетію

Сванетія — це чарівний світ величних гір і веж з тисячолітньою історією. Їх вигляд заворожує, а призначення інтригує. Помилуватися ними і навіть забратися на одну з сванських веж зміг Антон Зайцев — ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке щосуботи показує Новий канал.

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Сванських веж збереглося близько 200 штук по всій Сванетії. Найдавнішим перевалило за тисячу років! А наймолодшим — понад 200. Вони завжди належали певному роду та передавалися з покоління в покоління. Чим багатшою була сім’я, тим вищу вежу вони могли побудувати.

— Вежі служили для оборони від ворогів, в них немає традиційного входу і немає дверей. Туди можна було потрапити тільки по підземних тунелям, які йшли з дому, — розповів Антон. — Ховалися в баштах не тільки від загарбників, а й від ворогів сім’ї. Ходять легенди, що за 500 років було винищено близько 200 сванських пологів. У них була традиція кровної помсти — якщо хтось один з клану образив когось з іншого клану, скривджені могли вбити всю родину. Причини для помсти були різні — приниження, образа та інші гидоти. У вежі можна було перечекати, поки ворог не охолоне.

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Ведучий побував у музеї одного з найвідоміших і багатих родів Сванетії — сім’ї Маргіані, який складається з будинку, чотирьох веж, родинної церкви та кладовища. Там йому і вдалося залізти на дах однієї з веж.

— Ходять чутки, що і в мирний час сванські вежі не були порожніми, а служили місцем для інтимних зустрічей, — посміхнувся ведучий тревел-шоу на Новому каналі. — Вежа складалася з шести поверхів. Внизу жила худоба, на другому поверсі знаходилися продовольчі товари. У разі критичної небезпеки вхід на третій поверх закривали плоским каменем, щоб ворог не міг пробратися. Чим вище піднімаєшся — тим ширшиме стає простір. Внизу стіни товщі, щоб ворог точно не міг їх пробити. Стратегія!

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Четвертий і п’ятий поверхи відводилися під оборону — там лежали запаси каменів, їх скидали на ворожі голови. Шостий поверх — оглядовий і сигнальний, з нього відкривається вид на всі сторони. Над ним — дах, на який виліз Антон і навіть влаштував там пікнік з грузинською випічкою.

— Я відчув себе грузинським Карлсоном — людиною, яка живе на даху. Звідти не хотілося йти! — зазначив хлопець.

Слідкуйте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим — о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою та Антоном Зайцевим — об 11:00.