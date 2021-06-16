Ревнувала до Michelle Andrade: ведучий «Орла&Решки. Земляни» Кирило Макашов — про свою дівчину

Ведучий тревел-шоу на Новому каналі розповів, як познайомився зі своєю коханою і як переживає розлуку з нею

Поки Кирило Макашов досліджує планету, спілкується з різними людьми і шукає пригод на зйомках тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, вдома на нього чекає кохана дівчина Олена.

— Вона — художня гімнастка. Був у неї етап в житті, коли вона практично потрапила до збірної України з художньої гімнастики. Але з певних обставин не стала частиною загальної команди, — розповів Кирило в інтерв’ю журналу «Теленеделя». — Зараз Олена перекваліфікувалася та стала повітряною гімнасткою. Далі планує працювати в цьому ж напрямку на круїзних лайнерах.

Впала обличчям у сніг: ведуча «Орла&Решки» невдало спустилася з гори в Грузії

Саме з круїзними лайнерами і пов’язана історія знайомства Кирила й Олени — вони обидва там працювали, тільки на різних рейсах.

— Ми знайомі досить давно — колись вона зустрічалася з моїм товаришем, з яким ми разом працювали на лайнері. З Оленою ми бачилися в Гамбурзі, коли обидва працювали на німецьку компанію — разом репетирували шоу, тільки для різних судн, — зазначив хлопець. — А під час карантину обидва були в Дніпрі та вирішили погуляти — хотілося зустрітися з кимось, хто розуміє тебе та всі твої творчі моменти. Один раз зустрілися і досі разом.

Ведучий «Орла&Решки. Земляни» Кирило Макашов пив кров з молоком в ефіопському племені

Дівчина підтримує коханого у всіх його починаннях, хоча їй було і непросто відпустити Кирила на зйомки з харизматичною співачкою Michelle Andrade — його напарницею по тревел-шоу.

— Спочатку Олена дійсно ревнувала. Не знала, чого очікувати, і як це все буде, тому що ми з нею особливо не розлучалися. Так як зустрічаємося не так давно — менше року — весь час проводили разом. А зараз між нашими зустрічами тривалі проміжки — бачимося приблизно тиждень на місяць, — розповів ведучий тревел-шоу на Новому каналі. — Перший час було дуже важко — вона ревнувала, плакала, що я поїхав. Але зараз все чудово. Коли повернувся вперше, вона побачила, що все добре — у мене немає зіркової хворобои, я не змінююся.

Слідкуйте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим — о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою й Антоном Зайцевим — об 11:00.