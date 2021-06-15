Ведучий «Орла&Решки. Земляни» Кирило Макашов побував у гостях в ефіопського мільйонера

За житлом чоловіка не скажеш, що він заробляє в 700 разів більше за звичайного жителя Ефіопії

Ефіопія – дуже бідна африканська країна. Але й у ній можна знайти мільйонерів – живуть вони в елітному районі Аддис-Абеби (столиця держави) Аєр-Тіні. Нещодавно там побував Кирило Макашов – ведучий тревел-шоу «Орел & Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал. Район місцевих багатіїв здивував його з перших же хвилин.

– Ефіопи вважають: якщо в тебе є паркан і колючий дріт – це перша ознака VIP-житла, – розповів Кирило.

Там ведучий познайомився з Амануелем Асеффою – місцевим мільйонером. Він – власник туристичної фірми з капіталом у мільйон доларів. У високий туристичний сезон чоловік заробляє 35 тисяч доларів на місяць, при цьому середня зарплата звичайного ефіопа – 50-70 доларів!

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Будинок мільйонера коштує близько 85 тисяч доларів, при цьому виглядає дуже скромно – старі меблі, мінімум техніки, розмальовані стіни. Багач і його сім’я – православні християни, як і більшість населення Ефіопії. Тож у будинку мільйонера є й куточок з іконами, дуже схожими на українські. Батьківщину Кирилу нагадало й дещо ще.

– Я почувався, як у бабусі на дачі – в кімнаті лежав звичайнісінький килим, стіни розмальовані, бігала дитина, відбувалася якась метушня, – зазначив ведучий тревел-шоу на Новому каналі.

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Прийняли Кирила дуже тепло – розповіли про місцеві традиції, смачно нагодували та пригостили найпопулярнішим ефіопським напоєм.

– Це шок! У будинку просто посеред кімнати на пластиковому газоні стоїть чавунний горщик з розпеченим вугіллям, – розповів хлопець. – Виявилося, в ефіопів є традиція – якщо додому прийшов гість, то господар зобов’язаний напоїти його кавою. На цьому чавунному горщику дружина Амануеля обсмажувала зерна.

Слідкуйте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим – о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою і Антоном Зайцевим – об 11:00.