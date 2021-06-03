Вражаючий хмарочос і поїзд без водія: топ-3 місця в Дубаї від Жені Синельникова

Розповідаємо, які місця варто подивитися, якщо ви вперше потрапили в найбільший і найпопулярний місто Об’єднаних Арабських Еміратів

ОАЕ — одна з країн, відкритих для відвідування українцями. Тож якщо ви думаєте, де провести літню відпустку, зверніть увагу на Дубай — найбільше місто Еміратів. Що обов’язково варто побачити, розповів співавтор і режисер тревел-шоу «Орел&Решка», яке щосуботи показує Новий канал, Женя Синельников.

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1. Бурдж-Халіфа. Це найвищий будинок з найбільшою кількістю поверхів у світі! Його висота — 828 метрів, а кількість поверхів — 163. Бурдж-Халіфа — ключовий елемент ділового центру в Дубаї, всередині нього розміщені готель, квартири, офіси. Також є кілька оглядових майданчиків, з яких відкривається чудовий вид на місто.

— Ця будівля обов’язково треба побачити. Як і співочі фонтани, що знаходяться біля підніжжя хмарочоса, — сказав Женя Синельников у «Люкс Подкасті». — Вони не такі круті, як у Лас-Вегасі, але дуже вражаючі.

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2. Дубайський монорельс. Він розташований на острові Пальма Джумейра і з’єднує острів з материком.

— Це дуже ефектно! Особливо для дитини, яка може сісти попереду та розглядати хмарочоси, що проносяться повз. А ще це потяг, який їздить без водія, — зазначив співавтор «Орла&Решки» на Новому каналі.

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3. Пустеля. Об’єднані Арабські Емірати розташовані в пустелі на Близькому Сході, так що прикро буде не побачити одне з надбань країни. Розваг там — на будь-який смак: катання на позашляховиках або верблюдах, сендбордінг (спуск на дошці з піщаної дюни, — прим. ред.), сафарі.

Слідкуйте всією сім’єю за пригодами ведучих «Орла&Решки. Чудеса світу» щосуботи об 11:00. Прем’єра нового сезону тревел-шоу — «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим — у суботу, 5 червня, о 10:00 на Новому каналі!