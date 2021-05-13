Ведучий «Орла&Решки» усиновив екзотичного птаха

Антон Зайцев з тревел-шоу на Новому каналі допоміг орнітологам рятувати тварин на островах Кабо-Верде

Неофіційний символ Кабо-Верде — рідкісний птах фаетон. Він є на всіх десяти островах, але на острові Сал є загін активістів, які роблять все, щоб зберегти цей вид, що зникає. Під час зйомок тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке щосуботи показує Новий канал, з ними познайомився ведучий Антон Зайцев.

Фаетони — білі пташки середнього розміру. Вони живуть біля морів і океанів, на острові Сал вони гніздяться на скелястих кручах. Довгий час мисливці ловили їх заради довгих хвостових пір’їн і продавали для прикрас.

— Ці птахи виглядають, як плід любові голуба і чайки. Такі чарівно безглузді! — поділився враженнями Антон.

Орнітологи, які дбають про фаетонів, чіпують птахів і по GPS відстежують, куди вони літають і чи здорові вони. Також у птахів беруть аналіз крові — якщо в ній знайдуть токсини, значить хворіє не тільки фаетон, а й вся еко-система острова. Адже ти — те, що ти їси. Вражаюче, але через одну птицю можна дізнатися про стан всього острова! Щоб підтримати активістів фінансово, можна замовити унікальну послугу — усиновити фаетона за 145 доларів. На це зважився і Антон.

— Вас будуть інформувати про стан пташки, а ще дають можливість вибрати їй ім’я. Скуйовджене оперення, червоний дзьоб… Це ж Вася (Антон назвав фаетона в честь своєї співведучої Василіси Хвостової, — прим. ред.)! Приємно бути батьком екзотичної птиці. Приїду додому — ще голуба всиновлю, — сміється ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу» на Новому каналі.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи о 10:00 на Новому каналі!

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