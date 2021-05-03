Ведучий «Орла&Решки» відвідав «парк Юрського періоду»

Антон Зайцев з тревел-шоу Нового каналу навіть уявити не міг масштаби національного парку в Гондурасі

Гондурас — це не тільки одна з найнебезпечніших і злочинних країн у світі. Це і мальовничі локації на березі Карибського моря. Одна з найкрасивіших — національний парк Пунта-Сал, який відвідав ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу» (Новий канал) Антон Зайцев.

Ведуча «Орла&Решки» пірнула на дно з акулами

Парк розмістився на окремому острові, який з’єднується з материком вузькою мальовничою косою. У докарантинний час туди організовували багато турів для туристів, але через пандемію добиратися до наймальовничіших куточків доводиться самому. Ловіть лайфхак: щоб потрапити в Пунта-Сал швидко і дешево, потрібно домовитися з місцевим рибалкою про човен — всього за п’ять доларів він доставить вас на півострів.

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— Ми пливли в національний парк, а припливли в парк Юрського періоду! Там все таке величезне, зелене і постійно нависаюче над тобою, що створювалося враження, ніби ось-ось вискочить тиранозавр з криками: «Ти мене знімаєш?» Я вперше побачив такі джунглі, зазвичай вони щільніші та нижчі, а тут — масштаб і розмах! — поділився враженнями ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу» на Новому каналі.

Крім джунглів у парку є безліч цікавих місць — болота, лагуни, скелі, піщані пляжі… А любителі підводного світу можуть насолодитися красою коралових рифів, що огинають півострів. Гарантуємо: в Пунта-Сале кожен знайде собі захоплення до душі.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи о 10:00 на Новому каналі!