На велике кохання: ведуча «Орла&Решки» пройшла обряд стародавніх індійців

Що довелося робити ведучій тревел-шоу на Новому каналі заради виконання заповітного бажання?

Індіанці піпілі – народ, який з давніх часів проживає у Сальвадорі. Сучасні піпілі свято шанують і дотримуються традицій своїх предків. Вони досі проводять стародавні ритуали, учасницею одного з яких стала ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу» (Новий канал) Василіса Хвостова.

– Щоб потрапити на ритуал, мою «заявку» мали схвалити старійшини. Вони погодилися провести ритуал на приваблення у моє життя хороших речей, – розповіла Василіса.

Ведуча «Орла&Решки» купалася в кратері вулкана

І ось тут почалося найцікавіше – шамани відвели дівчину у спеціальне місце, де вона і пройшла стародавній обряд.

– Усі ритуали піпілі пов’язані з природою, тому проводяться просто неба. Почалося все з очищення – мене окурили димом від трав, який позбавляє тривоги, злих помислів та негативної енергії, – поділилася ведуча «Орла&Решки. Чудеса світу» на Новому каналі. – Далі мені потрібно було зняти взуття, щоб відчути силу природи. Лише після цього розпочався обряд.

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Шаман звернувся до духів і до природи, попросив їх бути прихильними у цьому обряді. Далі учасники ритуалу разом із шаманом викликали священний вогонь, який і мав виконувати бажання. Коли вогнище було розведене, настав час озвучувати бажання. А щоб вони точно здійснилися, вогонь потрібно було задобрити – кинути в нього корицю, кунжут. Наостанок вогонь ще раз попросили виконати бажання і подякували йому за це. Василіса Хвостова загадала велике і чисте кохання і сумлінно виконала всі вказівки шаманів, а ось чи допоможе ритуал здійснитися бажанням – покаже час.

Дивіться усією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» та «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!