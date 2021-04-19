Ведуча «Орла&Решки» з’їла ігуану

Василіса Хвостова з тревел-шоу на Новому каналі до останнього не знала, з чийого м’яса складається її страва

Гарробо — традиційна сальвадорська страва, яку готують у свята і на честь особливих випадків. Під час зйомок тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке щосуботи показує Новий канал, у Сальвадорі його ведуча Василіса Хвостова вирішила спробувати гарробо. Ось тільки до останнього не знала, з чого його готують.

— Мені принесли тарілку з рисом, овочами, яйцями і якимось м’ясом. Воно саме по собі дуже пружне, схоже на курятину. А шкіра на тушці — на мокрі водорості. Виявилося, що гарробо готують з… ігуани! — розповіла Василіса. — Якщо абстрагуватися від того, що це ящірка, страва цілком собі звичайна — рис, кукурудза, морква і м’ясо, дуже схоже на куряче.

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Подають гарробо не скрізь, і коштує це задоволення недешево — 260 доларів за тушку. І справа навіть не в м’ясі ігуани — ціннішими вважаються її яйця, які ящірка відкладає всього 5-8 разів у житті.

— Спочатку яйця здалися мені дуже дивними — вони взагалі не жувати! Потім до мене дійшло, що вони нечищені — через шкаралупу я і не могла їх розкусити, — зізналася ведуча «Орла&Решки. Чудеса світу» на Новому каналі. — За смаком яйце ігуани схоже на салат з яйцем і плавленим сирком. Якби я пробувала його з закритими очима, точно сказала б, що їм цей салат!

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» і «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!