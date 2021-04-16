Ведуча «Орла&Решки» купалася в кратері вулкана

Василіса Хвостова з тревел-шоу на Новому каналі вирушила в Коста-Ріку

Підйом на вулкан — така ж звична річ для ведучих «Орла&Решки», як спробувати екзотичну їжу або переночувати в хостелі. Щоправда, кожному по-різному щастить на вулкани. Наприклад, Регіна Тодоренко застала виверження Синабунга та дивом встигла забрати звідти ноги. А ведучій сезону «Орел&Решка. Чудеса світу», який показує Новий канал, Василісі Хвостовій пощастило більше — вона підкорила мальовничий вулкан Чато в Коста-Ріці.

— Пісок, земля — ​​все було в роті, в носі. Але це не так важко, як я думала, — зазначила Хвостова, розповідаючи про свій підйом. — Потихеньку організм звик до цих умов. Спочатку серце виривалося назовні, а потім стало легше, тиск стабілізувався.

Ведуча «Орла&Решки» спустилася зі 180-метрового водоспаду

За низкою перешкод, що складаються з гілок, бруду і каменів, Василіса навіть не помітила, як наблизилася до вершини вулкана. А там її чекав сюрприз.

— Через те, що вулкан Чато — сплячий і давно не прокидався, вся його вершина поросла густою зеленню і, по суті, нічим не примітна. Але якщо від вершини спуститися трохи нижче, до кратера, можна побачити приголомшливе озеро смарагдового кольору! — розповіла ведуча «Орла&Решки. Чудеса світу» на Новому каналі. — Коли вулкан потух, його кратер став поступово наповнюватися тропічними зливами — таким чином, за багато сотень років тут утворилося неймовірного кольору озеро.

Ведуча «Орла&Решки» спробувала смажених мурах

Тепер до нього з’їжджаються туристи з усього світу. Вони проходять довгий і виснажливий шлях, щоб подивитися на незвичайне озеро та навіть поплавати в ньому! Не втратила цієї можливості й Василіса Хвостова. Які ще пригоди чекали дівчину в Коста-Ріці, дізнаєтеся вже в суботу, 17 квітня, о 10:00 на Новому каналі.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» і «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!

Фото – @vasilisa_khvostova_chakakboom