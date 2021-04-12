Ведуча «Орла&Решки» спробувала смажених мурах

Колумбійці жують цих комах замість насіння. Більш того, існує десятки варіацій їх приготування!

Мурахи — настільки популярні комахи в Колумбії, що там їм навіть ставлять пам’ятники! А ще вже приблизно 1,5 тисячі років у країні існує традиція їсти матки мурах, адже тутешні товстозаді мурахи — дуже поживні. В їх тільцях міститься купа білків і корисних амінокислот. У цьому переконалася і ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке транслює Новий канал, Василіса Хвостова.

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У місті Барічара, який знаходиться на обриві каньйону Чікамоча, дівчина познайомилася з донною Маргаритою — однієї з найкращих шеф-кухарів Колумбії. У своїй країні та за її межами вона відома як експерт з приготування мурах.

— Перед приготуванням потрібно відокремити все зайве. Для їжі придатні тільки запліднені самки, — розповіла Маргарита. — Кожну з таких охороняє кілька жуків-воїнів. Раніше їх іклами зшивали рани — настільки вони гострі.

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У Колумбії люди раз на рік збирають мурашок, всією сім’єю відривають їм крила та смажать на розпеченій сковорідці. Варіацій подачі — неміряно. Василіса спробувала кілька з них.

— Мурах можна обсмажити в солі — на смак вони, як солоний попкорн. Набираєш собі пачку таких мурах, сідаєш перед телевізором і включаєш серіальчик — ідеальна закуска, — поділилася враженнями ведуча «Орла&Решки. Чудеса світу» на Новому каналі. — Мурахи в соці лайма на смак, як горішки з лимоном. Ще я пробувала мурашиний бутерброд з кукурудзяного коржа, листя салату, сиру і мурашиних попок. Схоже на смажену брускету зі щавлем і нотками пікантності. Є й солодка варіація — мурахи в сиропі. Це реально десерт — можна сміливо брати булочку, намазувати її маслом і посипати мурахами.

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Якщо будете в Колумбії і захочете спробувати незвичайний делікатес — будьте готові витратитися. Адже півкілограма смажених мурах коштує від 250 доларів.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» і «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!