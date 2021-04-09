Ведуча «Орла&Решки» спустилася зі 180-метрового водоспаду

Василіса Хвостова повторила екстремальний подвиг Юлії Саніної, яка спускалася з водоспаду в Колумбії

Колумбія — країна з величезною кількістю природних пам’яток, які по праву вважають чудесами світу. Серед них — каньйон Чікамоча, другий за величиною і протяжності в світі. Ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке показує Новий канал, встигла не тільки насолодитися його пейзажами, а й знайшла собі екстремальну розвагу.

Ведучий «Орла&Решки» побував у світовій столиці вбивств

Знімальна група проекту побувала на 180-метровому водоспаді Хуан-Курі — він входить у 30 найкрасивіших водоспадів Південної Америки.

— Тільки вдумайтеся: тисячі літрів води щодня зриваються вниз з висоти у 50-поверховий будинок. Таке враження, що ця скеля плаче від щастя, що її оточує така фантастична природа, — описала побачене Василіса.

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Крім красивого виду на водоспаді є й розваги — екстремальний спуск по мотузці. Влаштовано це так: спочатку на тебе вдягають екіпіровку, потім проходиш короткий інструктаж і вперед — у прірву! Упустити такий шанс ведуча тревел-шоу не могла.

— Там дуже слизько. Один невірний рух і можна дуже боляче вдаритися коліном. Але головна перешкода — не слизька скеля під ногами, а потужні потоки води, які градом падають на обличчя, — поділилася враженнями ведуча «Орла&Решки. Чудеса світу» на Новому каналі. — Вода, якою я захлиналася, м’яко кажучи, відволікала від шалено приголомшливого пейзажу. Але метр за метром, мало-помалу я увійшла у смак. Відчувала себе Анджеліною Джолі в ролі Лари Крофт, коли вона така вся крута стрибала по скелях. Мокрий, слизький, брудний, але прикольний досвід.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» і «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!