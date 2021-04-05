Ведуча Орла&Решки познайомилася з незвичайним мером американського містечка

Василіса Хвостова з тревел-шоу на Новому каналі дізналася, як козлу вдалося стати мером міста

На перший погляд, невелике техаське містечко Лахітас нічим не примітне. Але завдяки своєму мерові воно назавжди увійшло в історію. Посудіть самі: він цілими днями ледарює і п’є пиво, а ще він — козел. І це не метафора! У гості до мера Лахітаса — Клея Генрі — може прийти кожен. Головне — взяти з собою частування. Так і зробила ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке показує Новий канал, Василіса Хвостова.

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— Одного разу в місцевому барі один приїжджий заявив, що стане мером. У відповідь почув, що якщо всякі немісцеві козли можуть претендувати на позицію мера, то і місцевий козел теж зможе. Адже він теж п’є пиво! У результаті на найближчих виборах цей козел і переміг, — розповіла ведуча «Орла&Решки. Чудеса світу» на Новому каналі. — З тих пір в Лахітас у мери міста вибирають тільки козлів. Головний обов’язок місцевого мера — розважати туристів, розпиваючи свій улюблений напій. Тобто, пиво.

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Першим мером-козлом Лахітаса став Клей Генрі-старший, який славився на весь Техас своєю пристрастю до пива. У 1992 році його вбив власний син — це сталося в бійці за самку. Після трагедії почесний пост зайняв Клей Генрі-молодший, потім влада перейшла до Клея Генрі Третього. Його доля теж була непростою — одного разу місцевий житель кастрував козла за те, що той… випив його пиво! І хоча мер пішов на поправку, його здоров’я серйозно похитнулося.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» і «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!