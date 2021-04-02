Ведучий «Орла&Решки» побував у світовій столиці вбивств

Антон Зайцев їхав подивитися на чудо світу — пустелю Чіуауа — а потрапив в одне з найнебезпечніших місць на планеті

Сьюдад-Хуарес — світова столиця вбивств, притулок банд і наркокартелів. А ще саме в цьому місті розташована одна з найбільших пустель у світі — Чіуауа, яку відвідав ведучий тревел-шоу «Орел&Решка» (Новий канал) Антон Зайцев.

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У 2009 році Сьюдад-Хуарес став найбільш криміногенним містом світу — за рік від насильницької смерті там померли майже три тисячі людей!

— Кажуть, щодня тут у бійках гинуть приблизно 15 осіб. Ще кажуть, що саме через це місто в США потрапляє найбільше наркотиків, — розповів Антон Зайцев.

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Масові викрадення і вбивства — справа рук картелів, які займаються незаконною торгівлею наркотиками. І не тільки. Весь світ шокували вбивства жінок у Сьюдад-Хуарес — до теперішнього часу за ці злочини засуджені лише одиниці.

— У 90-х роках минулого століття в Сьюдад-Хуарес було вбито приблизно 400 жінок. Слідство довело, що перед зникненням всі вони сідали в автобус — влада затримала кілька водіїв автобусів, але провину визнав лише один, — шокував ведучий «Орла&Решки. Чудеса світу» на Новому каналі. — Тіла деяких жертв були знайдені просто посеред пустелі! Всі вони працювали на американо-мексиканських підприємствах уздовж кордону. За однією з версій, ці масові вбивства — розплата безробітних чоловіків, незадоволених тим, що жінки нібито відбирають у них роботу.

Які пригоди чекають Антона в світовій столиці вбивств, дивіться в свіжому випуску «Орла&Решка. Чудеса світу» вже в цю суботу, 3 квітня, о 10:00 на Новому каналі!