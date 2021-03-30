«Здавалося, що втрачу свідомість»: ведуча «Орла&Решки» спустилася з 70-метрової дамби

Василіса Хвостова з тревел-шоу на Новому каналі зважилася на екстремальну розвагу в мексиканському місті Монтеррей

Монтеррей розташований у дуже цікавому місці – з трьох боків його оточують високі гори, а територія міста знаходиться в зоні ураганів. Іноді за добу тут випадає дві річні норми опадів – тоді річки виходять з берегів, і вода зносить будинки, машини та забирає життя людей. Сто років тому через стихію загинуло п’ять тисяч осіб! Востаннє великий ураган Алекс накрив Монтеррей у 2010 році – тоді загинуло 15 людей. Щоб зупинити велику воду, навколо міста збудували дамби.

Ведучий «Орла&Решки» піднявся на гору на бику

На одній з них – дамбі Ромпепікос – побувала ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке показує Новий канал, Василіса Хвостова. Крім практичної мети, дамба служить місцем для розваги – за 180 доларів з неї можна спуститися по прямовисній 70-метровій стіні. На це без роздумів зважилася і Василіса.

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Зробити крок у порожнечу дівчині було дуже страшно. Але вже після перших хвилин спуску ведуча «Орла&Решки» захопилася й почала ловити кайф від того, що відбувається. Щоправда, тривало це недовго.

– На середині шляху спорядження стало дуже тиснути. Аж до того, що в якийсь момент здалося, що я ось-ось втрачу свідомість, – зізналася ведуча «Орла&Решки» на Новому каналі. – Виявилося, на самому початку я занадто квапила інструкторів, тому вони не змогли добре перевірити, чи на мені всі ремені. Але варіантів не було – довелося спускатися далі, незважаючи на біль.

Які ще пригоди чекали Василісу Хвостову в Монтерреї, дивіться у свіжому випуску «Орла&Решки. Чудеса світу»:

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» та «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!