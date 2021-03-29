Ведучий «Орла&Решки» піднявся на гору на бику

Якось Антон Зайцев підкорював вершину на віслюку, тепер прийшла черга великої рогатої худоби

Здається, що ведучі тревел-шоу «Орел&Решка», яке показує Новий канал, підкорили вже всі вершини нашої планети. Але все одно кожен раз знаходяться нові гори, на які сміливо підіймаються мандрівники.

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Цього разу ведучі «Чудес світу» Антон Зайцев і Василіса Хвостова підкорили вершини мексиканського міста Монтеррей. І якщо Василиса піднімалася на гору своїм ходом, то Антона віз… бик! Під час зйомок проекту в Еквадорі хлопець відправився на вершину на ослику, з якого випадково впав, але цього разу обійшлося без казусів.

— Мене не покидало відчуття, що я їду верхи на великій плюшевій іграшці — настільки це мила тварина. Ніколи б не подумав, що назву бика милим! — поділився враженнями ведучий «Орла&Решки» на Новому каналі.

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Хоча до вершини можна дістатися пішки, місцеві катають туристів на своїх парнокопитних, заробляючи гроші. Наприклад, поїздка на бику обійшлася Антону в 24 долара. Пройти той же шлях на коні буде дорожче.

— Підніматися на гору на бику — дуже повільно. Але в цій неквапливості тварини є величезний плюс — можна гарненько розглянути красу навколо! — підкреслив Антон Зайцев.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» і «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!