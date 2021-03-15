Тисячі очей: ведучі «Орла&Решки» потрапили в лігво небезпечних кайманів

Василіса Хвостова і Антон Зайцев з тревел-реаліті, яке показує Новий канал, вирушили на сафарі найбільшим болотом на планеті

Пантанал — одна з найбільших заболочених територій на Землі. Вона розтягнулася відразу на три країни — Бразилію, Болівію і Парагвай. Тут буяє зелень, бігають дикі тварини та літають унікальні птиці. Деяких з них вдалося побачити ведучим тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке показує Новий канал, — Василісі Хвостовій і Антону Зайцеву. Вони вирушили в нічний сафарі-тур.

— Вночі на сафарі можна зустріти тапірів, павуків, пум, ягуарів — вони не сплять, а виходять на полювання. Тут і майконг — саванна лисиця, яка полює на крабів (її ще називають лисицею-крабоїдом). І велетенський дрімлюга — хижак, який вночі здобуває собі їжу, а вдень сидить на гілці нерухомо до настання темряви. І пантанальський монстр — вид тарантула, — поділився враженнями Антон Зайцев.

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Але найбільше ведучих вразили каймани — крокодили, схожі на алігаторів, тільки меншого розміру. Вночі вони лежать у річці, виблискуючи своїми очима — здається, ніби болото освітлюють тисячі маленьких ліхтариків.

— Усі звикли, що каймани — неприємні рептилії, але вночі відбувається якесь диво і вони перетворюються в річку тисячі вогнів. Якщо вбігти у воду, вони розбіжаться, але якщо хтось буде дуже голодний, то може кинутися на людину. Проте зазвичай вони виходять на полювання за рибою, равликами і зміями, — зазначила ведуча «Орла&Решки. Чудеса світу» на Новому каналі Василіса Хвостова. — Каймани протягом багатьох років були мішенню браконьєрів через свою чорну шкіру та смачне м’ясо. Вид визнали таким, що вимирає, та занесли до Червоної книги. Зараз у Пантаналі їх намагаються охороняти та підвищувати чисельність — тут їх вже більше 10 мільйонів!

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» і «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!