Ведуча Орла&Решка спустилася в печеру глибиною в 72 метри

Ведучі тревел-шоу, яке показує Новий канал, відвідали Пантанал — найбільше болото нашої планети і його околиці

Чудесами світу можуть бути не тільки піраміди та середньовічні замки, але і… болото. Принаймні, якщо мова йде про Пантанал — найбільше болото на Землі. Саме туди вирушили ведучі тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке показує Новий канал. У водоймі можна знайти величезну кількість екзотичних тварин, але не менш цікавими виявилися і його околиці.

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Безодня Аньюмас — красива печера, яка знаходиться на глибині 72 м (а це, на хвилиночку, висота 26-поверхівки!). Єдиний вхід туди — спуск по мотузці.

— Зі мною трапилася істерика ще до спуску в печеру — руки тремтіли, хотілося плакати. Там так глибоко! Це було жахливо, — розповіла ведуча «Орла&Решка. Чудеса світу» на Новому каналі Василіса Хвостова. — Але в перші хвилини стало ясно, що нічого страшного в спуску немає. Неначе спокійно спускаєшся вниз на ліфті. Я боялася, що буде клаустрофобія, але насправді, там величезний простір — не страшно.

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Цій печері 15 мільйонів років, але її знайшли лише півстоліття тому — тоді горіли ліси, і ґрунт в цьому місці просів і обрушився. Спустившися під землю, науковці, які вели дослідження, побачили не тільки печеру, а й величезне озеро — його утворили підземні води. По ньому можна покататися на човні разом з гідом.

— Коли я дивилася на сталактити і сталагміти, не могла повірити, що всю цю красу створила природа — складалося враження, що до цього приклалася рука художника. Тут настільки фантастичні стіни, що вони схожі і на оргАн, і на великі шишки, і на силуети людей, — поділилася враженнями Василіса. — Ще красивіше печера стає опівдні, коли світло зовні потрапляє в неї під прямим кутом.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» і «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!