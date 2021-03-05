«Вдруге би дивитися не став»: ведучий «Орла&Решки» потрапив на жорстоку гру з биками

Антон Зайцев відвідав бразильську версію кориди — гру з биком під назвою вакейджада

Відвідавши Білу пустелю в Бразилії, ведучий «Орла&Решки» — тревел-проекту, який показує Новий канал — Антон Зайцев відправився на пошуки пригод. І знайшов їх в одному з сіл.

— Вакейджада — місцева гра з биком. Для неї готують спеціальне поле, призводять десятки биків і коней, а гравці надягають найкращий одяг. Щоб перемогти, наїзникові на коні потрібно повалити бика між спеціальних ліній, — розповів ведучий «Орла&Решки» на Новому каналі.

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Враження у Антона залишилися далеко не найприємніші — хоча місцеві жителі й шаленіють від цієї «розваги», вона дуже жорстока по відношенню до тварин.

— З цієї причини кілька років тому вакейджаду навіть намагалися заборонити. Але заборону скасували, тому що цю гру люблять тут нарівні з футболом, — додав Антон Зайцев. — Раз на рік у Бразилії проходить чемпіонат з вакейджади, на якому можна виграти кругленьку суму — 10 тисяч доларів! Заради таких грошей місцеві жителі готові калічити і себе, і биків, і коней. Але я б на це вдруге дивитися не став.

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