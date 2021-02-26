Незважаючи на гірську хворобу: ведуча «Орла&Решки» зійшла на діючий вулкан

Команда найпопулярнішого українського тревел-шоу, яке показує Новий канал, вчергове довела свою безстрашність

Карантин – не перешкода новому сезону «Орла&Решки. Чудеса світу», час якого настав! Перший же випуск сезону ведучі Антон Зайцев і Василіса Хвостова відкрили екстремальною подорожжю по дорозі вулканів в Еквадорі. Василіса навіть піднялася на другий за висотою вулкан країни – Котопахі.

– Це діючий вулкан, його виверження знищили сотні кілометрів родючої землі та були причиною загибелі тисячі людей, – розповіла ведуча «Орла&Решки». – Тож уздовж дороги до вулкану поставили непомітні, але дуже гучні сирени. Вони попереджають людей про його активність. До речі, це один із найпопулярніших вулканів серед туристів – його відвідують близько 400 тисяч людей за рік!

Ведучий «Орла & Решка» пив кров в африканському племені

Підйом на Котопахі – своєрідне паломництво для еквадорців, на яке вони збираються цілими сім’ями, беруть із собою навіть дітей. При цьому дорога на вулкан далеко не проста, непідготовленим людям доводиться боротися з гірською хворобою – вершина Котопахі знаходиться на висоті 4864 метри!

Ведуча «Орла&Решки» поцілувалася з жирафою

Більшість процесів у нашому організмі відбуваються завдяки кисню, а при підйомі на висоту його кількість у повітрі зменшується. Перша ознака гірської хвороби – запаморочення. Друга – підвищений тиск. Третій тривожний дзвіночок – сплутаність свідомості та раптова ейфорія.

– Робиш пару кроків, і хочеться зупиниться, зробити глибокий вдих. Відчувається жахлива втома, паморочиться в голові. Кожен крок дається важко, очі ніби вилазять з орбіт, а серце так стукає в грудях, що його можна почути! – поділилася враженнями Василиса. – Під час підйому деякі учасники моєї групи почали виходити з ладу, гід допомагав їм робити дихальні вправи, щоб було легше. До таких пригод потрібно готуватися як морально, так і фізично.

Дивіться всією сім’єю свіжі випуски тревел-проекту «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи об 11:00 на Новому каналі!