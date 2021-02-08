Ведучий «Орла & Решка» пив кров в африканському племені

Тревел-шоу, яке показує Новий канал, продовжує відкривати світу незвичайні традиції різних народів. Цього разу черга дійшла до кенійського племені Самбуру

Щоб зустріти велику африканську п’ятірку (слона, носорога, леопарда, лева, буйвола) ведучий «Орла&Решки» на Новому каналі Антон Зайцев, якому дісталася безлімітна золота карта, відправився на VIP-сафарі в заповідник Самбуру. За два дні він встиг не тільки пожити в савані та подивитися на екзотичних тварин, а й познайомитися з місцевим племенем Самбуру.

Ведуча «Орла&Решки» поцілувалася з жирафою

Самбуру — плем’я кочівників, які виживають у посушливій савані, розводячи кіз і корів. Коли стада з’їдають всю траву в окрузі, плем’я перебирається в інше місце. А ще у них є дивна звичка: вони п’ють по два літри крові кози в день!

— На перший погляд це може здатися занадто жорстоким, але у всього є пояснення. Раніше у племені ніколи не було м’яса — вони не могли собі дозволити вбити козу. Тому їй пробивали жилу стрілою, збирали кров, потім рану закривали гноєм і коза спокійно йшла у своїх справах далі, — розповів ведучий «Орла&Решки» на Новому каналі.

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Всю процедуру повторили на очах у Антона, але це його не відлякало. Навіть навпаки, цікавість узяла верх: він не став відмовлятися від частування і випив кров кози за компанію з місцевими жителями. А після — пожартував: «Ну що, тепер я воїн?»

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. Новий сезон» у суботу, 13 лютого, о 10:00 на Новому каналі!