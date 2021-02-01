Нестандартна Туреччина: топ-5 маловідомих локацій, які вразять туристів

Ведучі «Орла & Решка» на Новому каналі об’їздили південний схід Туреччини і знайшли місця, які вражають своєю історією

Побачити східний колорит і відчути себе в казці «Тисяча і одна ніч» можна не тільки в Стамбулі, але й у стародавньому турецькому місті Мардін і його околицях. Саме їх показали Настя Івлєєва та Юлія Коваль у свіжому випуску «Орла&Решки. Дівчата» на Новому каналі.

Мардін

Коли і ким був заснований Мардін, невідомо. Але вчені припускають, що місту понад п’ять тисяч років. Він був заснований як фортеця на самій вершині гори — більша частина міста донині стоїть на горі. При цьому Мардін непопулярний не тільки серед туристів, але і серед місцевих жителів.

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Вузькі вулички, схожі на кам’яні лабіринти, східний колорит, осли і коні упереміш з автомобілями, нескінченні мечеті та храми — описувати Мардін можна дуже довго, але краще, звичайно ж, хоча б один раз побачити. Так як тут заборонено будувати сучасні будівлі й взагалі щось міняти, місто буквально пахне історією — такий собі музей під відкритим небом.

Дара

Навколо Мардіна повно стародавніх старожитностей, одна з яких — місто Дара. Це давньоримське місто, яке процвітало півтори тисячі років тому, а згодом було покинуте та забуте. Поки що археологи розкопали лише 10% древнього міста. Серед виявлених історичних об’єктів — частини міського муру, 25-метрове водосховище, скельні гробниці, церкви та господарські приміщення. При чому водосховища знайшли зовсім випадково. Коли один з будинків почав вимиватися, люди випадково виявили під ним руїни стародавнього міста.

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— Уявляєте, ви сидите вдома, п’єте чай з печивом, граєте в шахи, а у вас під будинком — ціла історія! — захопилася ведуча «Орла&Решки» на Новому каналі Настя Івлєєва. — Водосховище нагадує храм або замок з якогось фентезі. І що важливо: туристи можуть відвідувати будівлі в Дарі абсолютно безкоштовно!

Міст Ніссібі

Цей міст проходить через легендарну річку Євфрат, яку називають прабатьківщиною людства, адже саме на її берегах виникла Месопотамія — перша відома цивілізація на землі. За легендами, свої води вона бере в Едемському саду, на її дні лежать численні скарби, а якщо річка висохне, настане кінець світу.

Шафрановий монастир

Дейрулзафаран або Шафрановий монастир — один з найстаріших монастирів у світі. Називається він так через шафран, який раніше рясно ріс навколо монастиря. За легендою, монастир заснував учень Ісуса Христа — апостол Петро. Вхідний квиток коштує 1,34 долара, знаходиться храм у п’яти кілометрах від Мардіна.

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— У стінах покояться мощі святих патріархів і митрополитів монастиря. На одній зі стін є вм’ятини від людських пальців. Це — молитовна стіна, сюди люди прикладають руки і загадують бажання. Кажуть, все, про що тут попросиш, збудеться, — зазначила Івлеева.

Покинуті села навколо Мардіна

В околицях Мардіна — десятки покинутих сіл із низькими зруйнованими кам’яними будинками, в яких сотні років тому вирувало життя, а сьогодні там не зустрінеш ні душі. Багато з них вже не мають назв і навіть не вказуються на сучасних картах. Але в цій особливій атмосфері і є головна принада таких місць.

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