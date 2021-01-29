Пьют кровь и бьют женщин: Ведущий Орла&Решки посетил племена в Эфиопии

Племена там – справжнє чудо світу, адже від їхнього способу життя волосся стає дибки

Ефіопія – екзотична африканська країна. Там досі існує аж 56 різних племен, у спосіб життя яких складно повірити. Ведучий легендарного тревелу «Орел&Решка» (Новий канал) Антон Зайцев відвідав найбільш загадкові з них. Племена живуть в області народів південної Ефіопії, розмовляють на різних мовах та мають власні звичаї, від яких кров стигне в жилах.

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Плем’я Каро

Це перше плем’я, куди везуть багатого туриста. Їх чисельність – 1500 осіб. Особливості – розмальовують свої тіла білою глиною та проколюють цвяхами.

– Каро розмальовують тіла для краси. У кожного з них – свій особливий узор, – розповідає Антон. – Чоловіки прикрашають все тіло, а жінки – лише обличчя. Це плем’я ходить голим. З одягу вони мають лише бавовняну пов’язку на стегнах. На шиї чоловіки носять намисто. Це символ того, що вони вбили крупну дичину. В одній руці у каро – палиця для церемоніальних танців, а в іншій – особлива табуретка, яка може слугувати і як стілець для сидіння, і як подушка для лежання. Окрім бодіарту, ці люди люблять пірсинг. Уявляєте, вони для краси пробивають собі дірки під нижньою губою та вставляють туди пір’я. А у жінок не пір’я, а просто гвіздки.

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Плем’я Хамер

Далі на черзі – значно чисельніше та безстрашніше плем’я. Їх аж 50 тисяч осіб. Особливості – бігають по спинах биків, мажуться коров’ячим послідом та б’ють жінок різками.

– Мені нереально пощастило, адже я потрапив у плем’я саме у розпал церемонії посвяти молодика в чоловіки. Це таке передвесільне дійство, – каже ведучий. – Хлопець має довести, що готовий стати чоловіком, пробігши чотири рази по спинах розлючених биків і не впавши. Жінки в цей час танцюють, дують у мідні роги та возвеличують духів-покровителів племені. Заміжні жінки-хамер мажуться яскраво-оранжевою глиною та роблять зачіску «гоща» – кіски, обмазані глиною. На шиї носять важелезний залізний хомут, який слугує обручкою. А ще під час свят у племені Хамер можна побачити дике дійство. Молодики б’ють жінок різками до крові. І це не якесь знущання, а святковий ритуал, про який просять самі жінки. І найцікавіше те, що у цьому племені від кількості шрамів на тілі залежить привабливість жінки.

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Плем’я Мурсі

У дорогому туристичному турі є можливість відвідати найбільш агресивне та войовниче плем’я Ефіопії. Чисельність – 7500 осіб. Особливості – вставляють в губи блюдця та п’ють теплу коров’ячу кров.

– У село племені Мурсі туристу не можна просто приїхати та піти гуляти. Спочатку необхідно отримати дозвіл у вождя, – розповідає ведучий. – Зайшовши в поселення Мурсі, я відчув себе, ніби перенісся на дві-три тисячі років назад. Вони не знають, скільки їм років, не вміють читати та писати, ніколи не чистили зуби зубною пастою і ніколи не сиділи на унітазі. Від жителів племені страшенно тхне, тож ходять вони, обліплені мухами. У жінок можна побачити велику дірку у нижній губі, адже, за традицією, вони носять там маленьку тарілочку, як прикрасу. Що більша в дівчини тарілка, то гарнішою вона вважається. А чоловіки племені мають традицію добувати та вживати напій сили – теплу кров корів. Це видовище не для вразливих.

Ці три племені – далеко не все, що чекає вас у новому випуску «Орел&Решка. Чудеса світу» з Ефіопії. Ведучі відвідають ще кілька поселень зі їх шокуючими традиціями. Василіса Хвостова поплаває за пару метрів від небезпечних крокодилів, а Антон Зайцев покаже, де ж у цій, здавалось би, нецивілізованій країні можна переночувати багатому туристу. Дивіться одну з найяскравіших та найексклюзивніших подорожей сезону в суботу о 10:00 на Новому каналі.