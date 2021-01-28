ТОП-15 образів для ідеального Insta-фото з подорожі

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Уже не секрет, що «Орел &. Решка. Чудеса світу» та «Орел &. Решка. Дівчата» на Новому каналі добігли кінця. Але не поспішай засмучуватися. Команда легендарного тревел-проекту підготувала неймовірний сюрприз! Тебе чекають цілих чотири спецвипуски сезонів, «що йдуть», а це – декілька годин чистого ексклюзиву. Ти побачиш усе, що залишилося за кадром!

Запам’ятовуй: «Орел &. Решка. Чудеса світу. Невидане» запрем’єриться 30 січня, а «Орел &. Решка. Дівчата. Невидане» – 13 лютого. Ти не можеш це пропустити! А поки чекаєш нові випуски улюбленого тревел-шоу, пропонуємо на прикладі його ведучих дізнатися, які образи краще вибирати для ідеального Instagram-фото з подорожі.

Настя Івлеєва, ведуча «Орел &. Решка. Дівчата»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Антон Зайцев, ведучий «Орел &. Решка. Чудеса світу»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНТОН ЗАЙЦЕВ (@anton_zaytsev6)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНТОН ЗАЙЦЕВ (@anton_zaytsev6)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНТОН ЗАЙЦЕВ (@anton_zaytsev6)

Юлія Коваль, ведуча «Орел &. Решка. Дівчата»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЮЛИЯ КОВАЛЬ (@koval_now)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЮЛИЯ КОВАЛЬ (@koval_now)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЮЛИЯ КОВАЛЬ (@koval_now)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЮЛИЯ КОВАЛЬ (@koval_now)

Василіса Хвостова, ведуча «Орел &. Решка. Чудеса світу»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василиса Хвостова (@vasilisa_khvost_chakakboom)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василиса Хвостова (@vasilisa_khvost_chakakboom)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василиса Хвостова (@vasilisa_khvost_chakakboom)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василиса Хвостова (@vasilisa_khvost_chakakboom)

Прем’єра «Орел &. Решка. Чудеса світу. Невидане» – 30 січня о 10:00, «Орел &. Решка. Дівчата. Невидане» – 6 лютого о 10:00 на Новому каналі. Не пропусти!