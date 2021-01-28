ТОП-15 образів для ідеального Insta-фото з подорожі
Лови «модні шпаргалки», які зроблять твої соціальні мережі привабливими!
Уже не секрет, що «Орел &. Решка. Чудеса світу» та «Орел &. Решка. Дівчата» на Новому каналі добігли кінця. Але не поспішай засмучуватися. Команда легендарного тревел-проекту підготувала неймовірний сюрприз! Тебе чекають цілих чотири спецвипуски сезонів, «що йдуть», а це – декілька годин чистого ексклюзиву. Ти побачиш усе, що залишилося за кадром!
Запам’ятовуй: «Орел &. Решка. Чудеса світу. Невидане» запрем’єриться 30 січня, а «Орел &. Решка. Дівчата. Невидане» – 13 лютого. Ти не можеш це пропустити! А поки чекаєш нові випуски улюбленого тревел-шоу, пропонуємо на прикладі його ведучих дізнатися, які образи краще вибирати для ідеального Instagram-фото з подорожі.
Настя Івлеєва, ведуча «Орел &. Решка. Дівчата»
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Антон Зайцев, ведучий «Орел &. Решка. Чудеса світу»
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Юлія Коваль, ведуча «Орел &. Решка. Дівчата»
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Василіса Хвостова, ведуча «Орел &. Решка. Чудеса світу»
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Прем’єра «Орел &. Решка. Чудеса світу. Невидане» – 30 січня о 10:00, «Орел &. Решка. Дівчата. Невидане» – 6 лютого о 10:00 на Новому каналі. Не пропусти!