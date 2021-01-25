Ведуча Орла&Решки знайшла в Туреччині унікальне кладовище

Команда тревел-проекту, який виходить на Новому каналі, відкрила незвідані частини східної країни – стародавні, вражаючі й навіть трохи страшні

Якщо Туреччина для вас – це Стамбул і курорти з all inclusive, напевно, здивує давнє місто Мардін. Нещодавно його відвідали ведучі тревел-проекту «Орел&Решка. Дівчата» на Новому каналі – Настя Івлєєва і Юлія Коваль. Мардін – це місто, якому понад п’ять тисяч років, розташоване на скелястій місцевості. Коли бачиш архітектуру цього давнього місця, буквально захоплює подих, хоча не менше вражають і околиці Мардіна.

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Дара – покинуте місто, яке було одним із найважливіших центрів Месопотамії. Розкопки тут розпочалися не так давно – у 1986 році. Поки археологи розкопали лише 10% території, але вже знайшли чимало цікавих локацій. Наприклад, величезний некрополь – комплекс поховань зі штучних печер, які використовувалися як могили.

– У бічних отворах раніше ховали якихось знатних персонажів. Коли тіло згнивало, і від нього залишалися тільки кістки, місцеві викидали їх у яму. Вважалося, що душа вилітала вгору через отвір, і кістки більше не мали жодної цінності, – пояснила ведуча «Орла&Решки. Дівчата» на Новому каналі Настя Івлєєва. – А в отворах ховали нові й нові тіла.

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Місце, без сумнівів, атмосферне. Особливо якщо врахувати, що там досі лежать людські останки.

– Вперше таке бачу! Це не музей, де всі кістки зчеплені якимись дротами і цвяшками, це людина, яка колись тут жила, – була вражена Івлєєва. – А якщо подивитися вниз, взагалі можна з глузду з’їхати! Там все в кістках, абсолютно все! Їх тут тисячі. Унікальне місце.

Дивіться разом з усією родиною випуск «Орла&Решки. Дівчата» з Мардіна в суботу, 30 січня, з 10:00 на Новому каналі!