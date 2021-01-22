Спецвипуски Орел &. Решка. Невидане – на Новому каналі

Ще більше жартів! Ще більше історій! Ще більше «Орла і Решки»!

У вересні 2020 року Новий канал разом із улюбленими глядачами вирушив у велику телевізійну подорож світом. В ефір зайшли відразу два сезони легендарного українського тревел-шоу – «Орел &. Решка. Чудеса світу» та «Орел &. Решка. Дівчата». Правила проекту залишилися незмінними: один із провідних повинен прожити вікенд на 100 доларів, а другий отримує безлімітну золоту картку. На початку подорожі вони підкидають монетку, яка й вирішує їхню долю.

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Протягом декількох місяців українці подорожували світом разом із зірковими ведучими – Антоном Зайцевим і Василісою Хвостовою, Настею Івлєєвою і Юлією Коваль. Щосуботи вони вирушати в «незвідані далі», де на них чекали захоплюючі, а часом моторошні пригоди. Але все хороше рано чи пізно закінчується…

Так-так-так, «Орел &. Решка. Чудеса світу» та «Орел &. Решка. Дівчата» добігли кінця. Але це не означає, що команді тревел-проекту більше нічим дивувати глядачів! З 30 січня по 13 лютого Новий канал покаже чотири спецвипуски сезонів, що минають. Кожен із них – це 45 хвилин чистого ексклюзиву!

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Глядачі побачать усе, що не потрапило в монтаж офіційних версій програми. Все, що залишилося за кадром або було вирізано цензурою. Ще більше жартів! Ще більше історій! Ще більше «Орла і решки»!

Прем’єра «Орел &. Решка. Чудеса світу. Невидане» – 30 січня о 10:00, «Орел &. Решка. Дівчата. Невидане» – 6 лютого о 10:00 на Новому каналі. Не пропусти!